Вашингтон, 15 марта, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В США ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу пообещала представить налоговую декларацию президента США Дональда Трампа за 2005 год.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Об этом она сообщила в своем Twitter. Документ она обнародует в эфире телеканала вечером 15 марта. После ее твита в Белом доме Reuters прокомментировали, что в 2005 году Трамп заплатил $38 млн налогов при доходе в $150 млн.

Таким образом, возглавляя Trump Organization, Дональд Трамп «платил больше, чем от него требовалось в соответствии с законодательством», уточнили в Белом доме.

Никаких подтверждающих это документов представлено не было. Неназванный представитель назвал публикацию документа незаконной.

Ранее в ходе предвыборной кампании Трампа неоднократно обвиняли в том, что он не платил федеральные налоги многие годы. Так, один из основателей социальной сети LinkedIn Рид Хофман заявил, что заплатит $5 млн, если Трамп опубликует свою налоговую декларацию.

Обвинения в неуплате налогов выдвинула и газета The New York Times — речь шла о неуплате за 18 лет.