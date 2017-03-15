Барнаул, 15 марта, 2017, 07:28 — ИА Регнум. О нерядовом случае работы с барнаульцем, задолжавшем кредитным организациям более 230 тыс. рублей, известила сегодня, 15 марта, пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о мужчине, которые пришел в отдел по приглашению судебного пристава-исполнителя для того, чтобы написать объяснение и получить предупреждение об ответственности. Однако, судебный пристав решил проверить территорию отдела судебных приставов, используя программу «Мобильный розыск».

УФССП России по Алтайскому краю «Мобильный розыск» помог алтайским приставам задержать автомобиль должника

»С помощью указанной программы было обнаружено транспортное средство должника. После того как судебный пристав-исполнитель сообщил гражданину о том, что будет наложен арест на его автомобиль, мужчина попытался скрыться. Однако благодаря оперативности и слаженности действий сотрудников отдела данная попытка была пресечена. Судебным приставам удалось таким образом организовать движение автомобилей возле территории отдела, что у должника не оставалось шансов скрыться», — пояснили в УФССП России по Алтайскому краю.

Автомобиль, в итоге, был арестован и передан на хранение в специализированную организацию. Теперь у должника есть 10 дней, чтобы погасить долги. В противном случае арестованное имущество будет передано на реализацию, а вырученные денежные средства поступят взыскателям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, приложение «Мобильный розыск», позволяющее приставам найти среди автовладельцев должников, Федеральная служба судебных приставов запустила в начале 2016 года. За несколько месяцев приставы, используя эту программу, провели короткие операции, в результате которых выявили значительное количество должников.