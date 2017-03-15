Берлин, 15 марта, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В течение последних десятилетий военные расходов в ФРГ снижались, но в этом году бюджет должен вырасти на 1,4 миллиарда евро, — пишет Tagessachau.

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Новый финансовый план правительства предусматривает увеличение расходов на оборону в общей сложности на 8,3 миллиардов евро к 2021 году. Однако это не повод для радости министру обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен, так как Германия все же не соответствует прописанному в Уставе НАТО требованию тратить на оборону 2% от ВВП страны.

Тем более, на техническую модернизацию и закупку новой военной техники уходит очень много денег. Современные военные самолеты и вертолеты не только дорогие, но и ждать их приходится долго. Например, реактивный истребитель Eurofighter был доставлен в Германию несколько лет назад, хотя планировалось его приобрести в начале 1990 года, тогда он носил название Jäger 90.

Несмотря на сложности, ФРГ берет курс на ускоренную модернизацию, особенно когда требовании Вашингтона с каждым годом все больше дают о себе знать.