Радио REGNUM: первый выпуск за 15 марта
Москва, 15 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Путин и Эрдоган обсуждали в Москве поставки Турции комплексов С-400;
- ДНР начала поставки угля в Россию;
- В Совфеде назвали «уткой» сообщения о спецназе РФ в Египте;
- Правительство РФ расширяет направления льготных перелетов;
- «Роскосмос» открыл набор космонавтов для полета на Луну;
- В России ожидается половодье, какого не было 100 лет;
- В Севастополе принят закон о прямых выборах губернатора.
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