Вена, 15 марта, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Шницель, конные экипажи и голубой Дунай: в восьмой раз подряд столица Австрии признается городом с самым высоким качеством жизни, пишет t-online.

Bwag Вена

Как показали исследования международной консалтинговой компании в сфере человеческих ресурсов Mercer, три города ФРГ также входят в Топ-10 городов по качеству жизни.

231 городов оценивались исследователями по 39 критериям: жилье, образование, отдых и т.д.

После Вены последовали швейцарский город Цюрих, Окленд в Новой Зеландии и Мюнхен, шестое место занимает Дюссельдорф, на седьмом — Франкфурт. Столица ФРГ Берлин стоит на 13-ом месте, а Гамбург на 19-ом. Нюрнберг занимает 24-ую позицию, вслед за ним на 26-ом месте Штутгарт. Лейпциг занимает в этом рейтинге 61 место.

Последнее место в международном рейтинге досталось столице Ирака Багдаду, который на протяжении уже долгих лет занимает эту позицию.

«Удивительно, но именно в международном сравнении лидируют города Западной Европы», — прокомментировал результаты эксперт компании Ульрике Хелленкамп.