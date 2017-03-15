Лондон, 15 марта, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) отрицает обвинения в шпионаже, которые прозвучали со стороны аналитика Fox News Эндрю Наполитано, передает Reuters.

Iain Crump Штаб-квартира МИ-6 в Лондоне

По словам представителей GCHQ, обвинения в том, что ангилийская спецслужба могла «шпионить» за Дональдом Трампом по просьбе бывшего президента США Барака Обамы, «совершенно неверны и откровенно абсурдны».

Напомним, 4 марта о том, что что Обама прослушивал телефонные переговоры в Trump Tower перед победой на выборах президента США сообщил в своем «Твиттере» сам президент Трамп.

Тот факт, что «шпионаж» Обамы за Трампом происходил с участием иностранной спецслужбы, раскрыл аналитик Fox News Эндрю Наполитано.

«Три источника разведки сообщили Fox News, что президент Обама вышел за рамки, — заявил Наполитано. — Он не использовал АНБ, он не использовал ЦРУ, он не использовал ФБР, и он не использовал Департамент юстиции… он использовал GCHQ».

Представители бывшего президента публично отрицают обвинения своего шефа как в прослушке Трампа, так и в участии в «шпионаже» иностранной спецслужбы. Информацию об этом также опроверг директор ФБР Джеймс Коми.