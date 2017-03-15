Москва, 15 марта, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 14 марта провели две гуманитарных акции в сирийских провинциях Латакия и Эс-Сувейда. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь

В детском саду «Слайеб-Баглюли» населенного пункта Слайеб провинции Латакия детям были переданы сладкие подарки, школьные рюкзаки и мягкие игрушки.

Жителям населённого пункта Римет-Хазем провинции Эс-Сувейда передано 300 продовольственных наборов.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 500 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 1,6 тонны.

«В течение суток ООН и партнёры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирийской Арабской Республике. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильём нуждающихся», — говорится в документе.