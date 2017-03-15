Сеул, 15 марта, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Прокуратура Южной Кореи вызвала на допрос бывшего президента страны Пак Кын Хе по делу о коррупции, допрос состоится 21 марта, передает Reuters.

Korea.net Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе

Продолжение расследования прокуратуры в отношении бывшего президента Южной Кореи стало возможным благодаря завершению процедуры импичмента, которое состоялось 10 марта.

По словам политических противников, после утраты президентского иммунитета Пак Кын Хе — «обычный преступник», и может быть привлечена к ответственности так же, как ее «подруга» Цой Сунь Силь или «друзья» из руководства южнокорейских корпораций.

Напомним, в октябре 2016 года президента Пак Кын Хе обвинили в коррупционном сговоре с участием ее ближайшего окружения. Скандал привел к крупнейшему политическому кризису и стал причиной расследований в отношении Пенсионного фонда и руководства крупнейших корпораций страны, в том числе Samsung.

С осени прошлого года с требованием отставки, а затем и официального импичмента, на улицы Сеула кадую субботу выходили сотни тысяч человек. Наконец, 10 марта текущего года Конституционный суд Южной Кореи утвердил решение парламента об импичменте главы государства.

Досрочные выборы президента назначены на 9 мая. По опросам, наиболее вероятным будущим президентом является лидера Демократической партии Мун Чжэ Ин. Его главный соперник — губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон. Также в выборах может принять участие бывший генсек ООН Пан Ги Мун.

В настоящий момент исполняющим обязанности главы государства является бывший подчиненный Пак Кын Хе Хван Гёан.