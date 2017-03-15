Петропавловск-Камчатский, 15 марта, 2017, 06:04 — ИА Регнум. На Камчатке в самый северный район полуострова — Пенжинский, поступила заявка на дальневосточный гектар, которая удивила местных чиновников не только тем, что кто-то вообще захотел взять здесь землю, но и местом выбранного гектара — в зоне вечной мерзлоты, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) tpsdave Вечная мерзлота

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Заявку на землю подал 25-летний человек из Москвы. Он заявил, что намерен заниматься предпринимательством на выбранном участке. Но в администрации района очень сомневаются, что ему это удастся.

«Мы, как и положено, приняли заявку. Все документы по ней мы передали в региональное агентство лесного хозяйства, так как участок находится за пределами населенных пунктов в лесной зоне», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальник управления по муниципальному имуществу района Сергей Галасюк.

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По его словам, выбранный заявителем участок находится вдалеке от населенных пунктов. Там нет инфраструктуры, нет дорог. «Там зона вечной мерзлоты», — отметил собеседник агентства.

Он предполагает, что молодой человек просто ошибся с выбором или плохо изучил особенности Камчатки, в большинство районов которой, в том числе и в Пенжинский, можно добраться только с помощью авиации.

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По последним данным Минимущества Камчатки, на полуострове приняли почти 3 тыс. заявок на оформление дальневосточного гектара. 1 019 из них сейчас рассматриваются уполномоченными органами. 395 человек уже заключили договор безвозмездного пользования, 210 договоров находятся на подписании у граждан.

Пенжинский район, с населением в 2 340 человек, находится почти в 1,3 тыс. км от региональной столицы — Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, новые населенные пункты в ДФО могут сформироваться на земельных участках, полученных в рамках реализации программы «дальневосточный гектар». Большее количество потенциальных поселений придётся на Приморье.

«Я очень хочу, чтобы на Дальнем Востоке появлялись новые города, новые населенные пункты. Мы сейчас начали программу по освоению дальневосточного гектара, там уже под 70 тысяч заявившихся, и мы очень старательно оттуда выбираем коллективные заявки, потому что там, где количество заявок более 20, мы уже можем помогать с созданием инфраструктуры. Мы же ищем еще более крупные заявки, такие, которые могут стать зародышами новых городов, населенных пунктов», — сказал полпред президент в ДФО Юрий Трутнев.