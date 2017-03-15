Петропавловск-Камчатский, 15 марта, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии «Берингия», которая проходит на Камчатке, преодолела половину пути. «Экватор» соревнований в этом году был определен организаторами в столице Корякского округа — поселке Палана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оргкомитет «Берингии-2017» Финиш в Палане

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Всего с момент старта 5 марта участники соревнований преодолели уже более 600 км пути из почти 1,5 тыс. запланированных изначально.

«Как и всегда, по традиции, на «экваторе» был вручен приз памяти Владимира Самарского. На этот раз его получил лидер гонки Валентин Левковский, который первым пришел в Палану», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете соревнований, отметив, что сейчас каюры идут в поселок Лесная, до которого от столицы Корякии 80 км.

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Приз памяти Владимира Самарского вручён в 15-ый раз в истории гонки. За все эти годы панно никогда не повторялись. Каждый раз творческий замысел мастеров рождает уникальные картины с изображением камчатских пейзажей, различных «берингийских» сюжетов. Для гонки этого года из ювелирно-поделочных камней выложено изображение сибирского хаски. По задумке авторов, пёс лежит на снегу, отдыхая после длительного перехода.

Оргкомитет «Берингии-2017» Приз памяти Владимира Самарского

В самом панно использован тевинский кахолонг — непрозрачный опал. Из него сделан снег, белые участки собаки и горы. Тёмные фрагменты панно сделаны из синевато-чёрного роговика, который встречается только в районе Усть-Камчатска.

Приз учреждён в честь Владимира Петровича Самарского — легендарного вертолетчика, внесшего огромный вклад в организацию стартов традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках. Долгие годы он был бессменным сопровождающим гонки, за что его называли «крыльями «Берингии». В 2002 году Владимир Самарский умер.

За вклад в становление и развитие авиации в крае и спасение более 300 людей в ходе выполнения санитарных и аварийно-спасательных полетов имя Владимира Самарского увековечено в названии географического объекта Камчатки: в память о летчике назван горный хребет, расположенный южнее Восточного хребта.

Как сообщало ИА REGNUM, на первых этапах гонки с соревнований снялись уже два каюра. Оба пожалели своих собак, так как из-за аномально теплой погоды и рыхлого снега, псы «перегревались» и быстро уставали.