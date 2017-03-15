Берлин, 15 марта, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Объединенный союз работников сферы общественного обслуживания Ver. di объявили о проведении забастовки наземного персонала аэропортов в понедельник 13 марта, она должна была продлиться 25 часов до вторника, — пишет Die Zeit.

PRODavid Lisbona Забастовки в берлинских аэропортах

Произошла отмена около 660 авиарейсов. Так представителям партии СДПГ пришлось отменить рейс из Берлина в Москву и вылететь позже с Дрездена.

Сам протест планировался с пятницы 10 марта. Профсоюз требует от работодателя увеличения заработной платы сотрудников на 1 евро в час, а также заключать новые контракты на 12 месяцев, на что сотрудникам было предложено поэтапное увеличение зарплаты в течение трех лет и повышение общего объема выплат на 8%.

Данное решение не устроило участников акции, поэтому забастовка продолжается.