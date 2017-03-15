Веракрус, Мексика, 15 марта, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Власти мексиканского штата Веракрус продолжают извлечение тел из безымянных могил на участке, который долгое время использовался для криминальных захоронений, передает Reuters.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1874

По словам генерального прокурора штата Веракрус Хорхе Винклера, криминальное захоронение может оказаться крупнейшим не только в Мексике, но и в мире.

«Пока извлечено около 250 черепов, — сообщил Винклер. — Это будет самая большая могила в Мексике и, возможно, одна из самых больших в мире».

Следователи считают, что такое большое криминальное захоронение могло функционировать только с позволения бывшего губернатора штата Хавьера Дуарте, который находится в бегах.

Напомним, криминальная война в Мексике между крупнейшими наркокартелями продолжается уже десять лет. С 2006 года от огнестрельных ранений в Мексике погибло более 100 тыс. человек, причем спада уровня преступности не отмечается.

По официальной информации, в 2016 году в Мексике было совершено 20 789 убийств — на 3755 больше, чем в 2015 году. В штате Веракрус число убийств за год выросло в два раза.

Читайте также: Криминальных убийств в Мексике стало еще больше