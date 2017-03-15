Гуанчжоу, Китай, 15 марта, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Одна из ведущих китайских фирм по производству электроники BBK Electronics LTD. инвестирует 4,75 млрд юаней научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные центры в городе Дунгуань на юге Китая в провинции Гуаньдун, чтобы восполнить свой недостающий потенциал, сообщает 15 марта со ссылкой на местные власти китайское информационное агентство «Синьхуа»

(сс) Aimaimyi Город Дунгуань, КНР

Компании BBK Electronics принадлежат известные бренды смартфонов OPPO и Vivo. Компания планирует потратить 2 млрд юаней на создание научно-исследовательской и опытно-конструкторской штаб-квартиры OPPO. Работа начнется в текущем году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Производственный центр Vivo будет стоить 2 млрд юаней и также начнет свою работу в 2019 году. Центр будет способен производить более 90 млн смартфонов, 5 млн телефонов и 7 млн образовательных электронных продуктов ежегодно, передает агентство.

BBK также построит фабрику по производству образовательной электроники в 2018 году, инвестируя в нее более 750 млн юаней.

Стоит отметить, что компания BBK Electronics LTD. была основана в 1995 году в городе Гуанчжоу провинции Гуаньдун. С тех пор она стала одной из ведущих китайских фирм по производству электронной продукции, включающая в себя аудиотехнику, телевизоры, телефоны, смартфоны и прочую продукцию, которая поставляется в боле чем 30 стран мира.