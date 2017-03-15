Китайская компания BBK инвестирует в НИОКР порядка 4,74 млрд юаней
Гуанчжоу, Китай, 15 марта, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Одна из ведущих китайских фирм по производству электроники BBK Electronics LTD. инвестирует 4,75 млрд юаней научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные центры в городе Дунгуань на юге Китая в провинции Гуаньдун, чтобы восполнить свой недостающий потенциал, сообщает 15 марта со ссылкой на местные власти китайское информационное агентство «Синьхуа»
Компании BBK Electronics принадлежат известные бренды смартфонов OPPO и Vivo. Компания планирует потратить 2 млрд юаней на создание научно-исследовательской и опытно-конструкторской штаб-квартиры OPPO. Работа начнется в текущем году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год.
Производственный центр Vivo будет стоить 2 млрд юаней и также начнет свою работу в 2019 году. Центр будет способен производить более 90 млн смартфонов, 5 млн телефонов и 7 млн образовательных электронных продуктов ежегодно, передает агентство.
BBK также построит фабрику по производству образовательной электроники в 2018 году, инвестируя в нее более 750 млн юаней.
Стоит отметить, что компания BBK Electronics LTD. была основана в 1995 году в городе Гуанчжоу провинции Гуаньдун. С тех пор она стала одной из ведущих китайских фирм по производству электронной продукции, включающая в себя аудиотехнику, телевизоры, телефоны, смартфоны и прочую продукцию, которая поставляется в боле чем 30 стран мира.