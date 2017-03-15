Берлин, 15 марта, 2017, 05:30 — ИА Регнум. В большинстве странах ЕС введена плата за проезд, но везде действуют разные системы. Согласно предложенному еще в 2015 законопроекту ФРГ, немецкие граждане должны были платить за использование автобана путем вычета дополнительных сумм из налога на автомобиль, а иностранные граждане должны были оплачивать пошлину по приезду в Германию, пишет Die Zeit.

(сс) 0532-2008 Автобан

Закон должен был вступить в силу в 2016 году, но из-за обвинения со стороны Брюсселя в дискриминации зарубежных водителей пришлось данную систему дорожных пошлин пересмотреть.

«Согласно пересмотренной тендерной документации, ввод таких пошлин будет производиться не ранее 2020 года, и персонал контроля будет увеличен на определенное количество человек», — говорит министр транспорта ФРГ Александер Добриндт.

Немецкие политики планируют не просто пересмотреть оспариваемый законопроект, но и осуществить некоторые нововведения. Например, ввести правило дорожного сбора не только для легковых машин, но также и для мотоциклов, а с водителей машин с экологическим топливом взимать меньшую сумму пошлины.