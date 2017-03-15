Барнаул, 15 марта, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Алтайские энергетики анонсировали начало подготовки к следующему отопительному сезону. Как сообщили сегодня, 15 марта, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), объем ремонтной кампании ощутимо увеличился.

Светлана Шаповалова Зима в Барнауле

«Значительно больше, по сравнению с 2016 годом, будет заменено поверхностей нагрева котлоагрегатов. В этом году показатель увеличен на 22,8% — до 199 тонн. Технически сложная процедура замены поверхностей нагрева на котлах станции, каждый из который высотой с десятиэтажный дом, позволяет повысить КПД и продлить срок эксплуатации этого ключевого оборудования ТЭЦ», — поясняют в СГК.

Директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Александр Лукьянов полагает, что сезон пиковых нагрузок в Барнауле пройден. «Это позволяет нам начать выводить основное тепломеханическое оборудование станции в ремонт, не боясь того, что это отразится на тепло‑ и энергоснабжении наших потребителей. Качество выполнения всех этапов работы тщательно контролируется нашими специалистами, и мы с уверенностью можем сказать, что ТЭЦ-2 будет и дальше работать для барнаульцев надежно и эффективно», — подчеркнул он.

Известно, что первым в ремонт будет выведен один из двенадцати котлоагрегатов станции. В конце минувшей недели, 10 марта, на котлоагрегате №14 паропроизводительностью 210 тонн/ час начался текущий ремонт. Работы на оборудовании продлятся чуть более трех недель — до 31 марта. За это время специалисты подрядной организации АО «Сибирьэнергоремонт» проведут все необходимые работы.

Всего в этом году на станции планируется отремонтировать 10 котлов и 5 турбин. Это позволит значительно повысить надежность работы оборудования важного объекта жизнеобеспечения, который отапливает порядка 40% города. Самые сложные и продолжительные работы начнутся ближе к завершению отопительного сезона — в конце апреля и в летний период.

Светлана Шаповалова Энергетики и генеральный директор СГК Михаил Кузнецов обсуждают проект в Рубцовске

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще более грандиозный проект СГК реализует в Рубцовске. Компания вкладывает около 2 миллиардов рублей в долгосрочный инвестиционный проект, срок окупаемости которого составляет более 10 лет и размер прибыли весьма туманен. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.