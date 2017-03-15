Пекин, 15 марта, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо на 85 юаней с тонны, начиная с четверга в связи с снижением мировых цен, сообщает 14 марта агентство «Синьхуа».

Otebig Китайская бензоколонка

Это уже второе снижение цен на топливо за текущий год, сообщает агентство со ссылкой на Государственный комитет по развитию и реформе КНР.

В Китае действует свой режим внутреннего ценообразования, который привязан к изменениям цен сырой нефти на внешних рынках, если колебание цены превышает 50 юаней за тонну и удерживается в течение 10 рабочих дней

Под влиянием увеличения запасов сырой нефти в США и роста добычи шельфовой нефти, мировые цены на нефть испытали серьезное падение в последние дни. При этом, слабый спрос будет удерживать цены на нефть на относительно низком уровне в краткосрочной перспективе, заявляет комитет.

ИА REGNUM напоминает, что по словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, на нефтяные цены влияет сразу ряд факторов: агрессивный рост добычи в США, выдачи разрешений на бурение в Мексиканском заливе, слухи о возможном изменении тактики ОПЕК.