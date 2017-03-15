Бенгази, Ливия, 15 марта, 2017, 05:28 — ИА Регнум. «Ливийская национальная армия» (LNA) генерала Халифы Хафтара заявляет об освобождении нефтяных терминалов Аль-Сидра и Рас-Лануф, передает Reuters.

(сс) Magharebia Генерал Халифа Белкасим Хафтар

По словам представителя LNA Ахмеда аль-Мисмари, на данный момент бойцы «Бригад обороны Бенгази» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оттеснены более чем на 100 км. В операции по освобождению Аль-Сидры и Рас-Лануфа участвовали ВВС и сухопутные силы LNA.

В начале марта боевики-исламисты из «Бригад обороны Бенгази» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в количестве около 1000 бойцов смогли захватить нефтяные терминалы Аль-Сидра и Рас-Лануф, находящиеся под контролем LNA. Правительство Национального Единства в Триполи, конкурирующее с LNA, осудило нападение и заявило о своей непричастности к захвату терминалов.

Нефтяные терминалы Аль-Сидра и Рас-Лануф являются самыми крупными в Ливии, их общая потенциальная пропускная способность составляет около 600 тыс. баррелей в сутки. Однако они постоянно «переходят из рук в руки», и официально не функционируют, даже когда находятся под контролем Хафтара — поддерживаемое LNA правительство в Тобруке не признано ООН и находится под санкциями.

Напомним, Ливия остается разделенной страной после гражданской войны и убийства лидера «Ливийской Джамахирии» Муаммара Каддафи в 2011 году.

В настоящий момент Правительство Национального Единства, признанное ООН, контролирует только район Триполи. Восток страны контролируется LNA генерала Халифы Хафтара.