Якутск, 15 марта, 2017, 05:15 — ИА Регнум. Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил нового президента, одобрив назначенного правительством бывшего замруководителя Сбербанка Сергея Иванова-младшего (сына экс-главы администрации главы государства), об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Sakhalife.ru Сергей Сергеевич Иванов

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Ранее возглавлявшего АЛРОСА Андрея Жаркова на этом же заседании наблюдательного совета поблагодарили за успешную деятельность на посту президента компании, отметив, что при нём удалось добиться выдающихся финансовых и производственных результатов.

Тем не менее, смена президента АЛРОСА была досрочной — срок контракта с Жарковым истекал только в апреле 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии смена руководства АЛРОСА вызвала опасения. «За назначением Иванова стоят частные интересы, — уверен депутат республики Иван Шамаев. — Это до такой степени возмутительно, что не хочется уже ничего говорить. Боюсь, за изменением последует открытое наступление против республиканского пакета».

«С тех пор, как группа силовиков пришла к власти, они активно расставляют своих знакомых, родственников, друзей, близких людей на определённые места, чтобы лучше контролировать активы. Ну, и привычка-то у нас какая: боярский сын — боярин, а батрацкий сын — батрак. Это у нас не ново в стране, такое ещё при царе-батюшке было, называлось кормление», — комментировал смену руководства АЛРОСА политолог из Якутии Андрей Данилов.