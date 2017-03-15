Вашингтон, 15 марта, 2017, 04:58 — ИА Регнум. Прокуратура США оценивает ущерб, нанесенный вирусом Citadel, в создании которого обвиняется российский программист Марк Вартанян, в полмиллиарда долларов. Об этом говорится в пресс-релизе офиса федерального прокурора по Северному округу штата Джорджия Джона Хорна.

(сс)Michael Marcovici Деньги

«Согласно оценкам индустрии, Citadel заразил примерно 11 млн компьютеров по всему миру и нанес ущерб на сумму более чем $500 млн», — указывается в сообщении.

Российский гражданин, по мнению прокуратуры США, «предположительно, разработал, улучшил и поддерживал вредоносную программу Citadel».

По данным американских правоохранителей, созданием программы Вартанян занимался в 2012—2013 годах, проживая на территории Украины, в 2014 году он переехал в Норвегию, где продолжил свою деятельность.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минюсте США сообщили, что гражданин России Марк Вартанян был экстрадирован из Норвегии еще в декабре, а 14 марта предстал перед американским судом.

Напомним, Марк Вартанян, выступавший под ником Kolypto, был задержан в Норвегии в сентябре 2015 года по подозрению в сотрудничестве с хакерами, которые, по сведениям ФБР, продавали программу для взлома компьютеров.