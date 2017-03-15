Индонезия, 15 марта, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Представители природоохранных групп в прошлом месяце вернули 17 орангутанов в среду обитания — человекообразные обезьяны забрасывались вертолетами в глухие джунгли на острове Борнео, передает Associated Press.

Einat Maor Орангутаны

«Использование вертолетов — дорогостоящее мероприятие, — сообщил Джамартин Сихите, исполнительный директор Orangutan Foundation International, — но мы делаем все возможное, чтобы орангутаны могли безопасно вернуться в привычную среду обитания».

Все спасенные орангутаны стали «сиротами» в результате исчезновения лесов в тех провинциях, где они были найдены. Часть из них держали в качестве домашних животных крестьяне.

Сообщается, что десять из 17 орангутанов были спасены Orangutan Foundation International, остальные семь — организацией BOS Foundation.

Защитники дикой природы надеются, что в глухом лесу острова Борнео орангутаны будут «свободны от посягательств людей» и смогут наладить нормальную жизнь.

Орангутаны — крупные человекообразные обезьяны, находятся под угрозой уничтожения на острове Борнео, разделенном между Индонезией, Малайзией и Брунеем. В прошлом году Международный союз охраны природы сообщил, что численность местных орангутанов сократилось почти на две трети с начала 1970-х годов.