Берлин, 15 марта, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Выходной день в середине недели для канцлера Германии — редкое исключение. Официальный визит в США перенесли со вторника, 14 марта на пятницу, поэтому у Ангелы Меркель, казалось, выдался свободный день, — пишет Spiegel.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Но было не совсем так: на 14—15 марта в конгрес-центре Berliner Erstel было запланировано заседание Объединения коммунальных предприятий ФРГ. Тема встречи — коммунальное хозяйство будущего. Канцлер приняла приглашение присутствовать на встрече, хотя до этого отказалась и направила вместо себя на заседание начальника канцелярии Петера Альтмайера.

«Мы очень рады непогоде в Америке, ведь прибытие канцлера на наше совещание очень важно для нас», — прокомментировал президент ОКП Майкл Эблинг. Она выступила перед представителями коммунальных предприятий и, по словам очевидцев, казалась растерянной, когда увидела свою речь, будто не ознакомилась с содержанием заранее.

Далее прошла встреча с сербским премьер-министром Александром Вучичем, который должен был приехать в пятницу.

Но зато Ангела Меркель не будет присутствовать на мероприятии по поводу ухода с поста президента ФРГ Йоахима Гаука, чей пятилетний срок службы истекает в субботу, 18 марта.