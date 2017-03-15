Корабль, захваченный сомалийскими пиратами, освобождают военные
Могадишо, 15 марта, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Силы безопасности Сомали направили подразделения для освобождения грузового корабля, захваченного пиратами, передает Reuters.
«Мы полны решимости спасти судно и его экипаж», — сообщил журналистам Абдирахман Мохамуд Хассан, руководитель морских полицейских сил Пунтленда.
По словам Хассана, правительственные войска «уже отправились в Алулу».
«Наша задача — спасти корабль, захваченный пиратами, и мы спасем его», — заключил Хассан.
Как сообщало ИА REGNUM, вчера утром появилась информация о захвате сомалийскими пиратами грузового судна, перевозившего топливо под флагом Шри-Ланки. По предварительным данным, судно принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам, на его борту находится восемь членов экипажа.
Нападение пиратов на судно у берега Сомали является первым за пять лет — последнее нападение было зафиксировано в 2012 году.