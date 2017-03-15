Могадишо, 15 марта, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Силы безопасности Сомали направили подразделения для освобождения грузового корабля, захваченного пиратами, передает Reuters.

U.S. Navy photo by Mass communication Specialist 2nd Class Jason R. Zalasky Украинское торговое судно «Фаина», захваченное сомалийскими пиратами в 2008 г

«Мы полны решимости спасти судно и его экипаж», — сообщил журналистам Абдирахман Мохамуд Хассан, руководитель морских полицейских сил Пунтленда.

По словам Хассана, правительственные войска «уже отправились в Алулу».

«Наша задача — спасти корабль, захваченный пиратами, и мы спасем его», — заключил Хассан.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера утром появилась информация о захвате сомалийскими пиратами грузового судна, перевозившего топливо под флагом Шри-Ланки. По предварительным данным, судно принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам, на его борту находится восемь членов экипажа.

Нападение пиратов на судно у берега Сомали является первым за пять лет — последнее нападение было зафиксировано в 2012 году.