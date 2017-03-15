Пекин, 15 марта, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин должны суметь выстроить личные отношения в целях оформления взаимовыгодных связей между двумя народами в случае, если они встретятся в следующем месяце, заявляет 15 марта гонконгское издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнение экспертов.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Хотя трения между двумя сторонами в ближайшей перспективе, вероятно, не прекратятся, оба лидера должны проявить сильные личностные качества, что создаст базис для длительных отношений, полагают эксперты.

Их мнение стало реакцией на появившуюся в американских СМИ информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп примет председателя КНР Си Цзиньпина у себя в поместье «Мар-а-Лаго», Палм-Бич в штате Флорида 6 и 7 апреля.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в понедельник, 13 марта, что администрация готовится к встрече между двумя лидерами, но не готова конкретно указать дату, сообщает SCMP.

В то же время представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что обе стороны находятся в тесном контакте касательно возможной встречи двух лидеров, однако, информация появится тогда, когда придет время.

Директор Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований при Университете Линьнань в Гонконге Чжан Баохуэй полагает, что темперамент председателя Си больше подходит для того, чтобы справиться с импульсивной натурой Трампа, если сравнивать с его предшественником Ху Цзиньтао.

Трамп также открыто похвалил «очень умного» российского президента Владимира Путина, которого Си Цзиньпин считает близким другом, а также назвал подавление восстания на площади Тяньаньмэнь в 1989 году демонстрацией «силы власти», продолжил мысль ученый.

«Трамп заявил, что он одобряет сильных людей… а Си — сильный человек. Трамп одобряет бескомпромиссность Си во внутренних вопросах», — заявил специалист по внешним связям Китайской академии общественных наук Лю Вэйдун, добавляя, что это может послужить базисом для тесных взаимоотношений.

ИА REGNUM уже сообщало, что в феврале текущего года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели первый с момента вступления Трампа в должность телефонный разговор, который многие китайские журналисты назвали «историческим». Значимость события подогревалась тем, что Трамп позволял себе резкие высказывания в адрес Китая, а также начал проводить политику протекционизма и деглобализации, которая не устраивает Китай ввиду его интересов расширения рынков сбыта. Кроме того, США начали политику агрессивного присутствия в Южно-Китайском море, что также заставило Китай насторожиться.

Однако телефонный разговор несколько разрядил обстановку, при этом Трамп в существенной мере смягчил свою риторику в адрес Китая, признав свою приверженность политике «одного Китая».

Следующим шагом на пути выстраивания двусторонних отношений, который некоторые китайские эксперты назвали «прологом к встрече двух лидеров», был визит высокопоставленного китайского дипломата и советника Яна Цзечи в США, в рамках которого он провел встречу с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и советником президента Джаредом Кушнером. Однако, ряд китайских экспертов оценил это событие более сдержанно, назвав его не более чем позитивным знаком.