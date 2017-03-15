Вашингтон, 15 марта, 2017, 04:10 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли в результате снежной бури, обрушившейся на северо-восточное побережье США, передаёт телеканал CNN.

(сс) Aliazimi Снежные бури в США

По данным полиции, в штате Нью-Гэмпшир в результате ДТП, произошедшего из-за непогоды, погибла 16-летняя девочка. В Массачусетсе водитель снегоуборочной машины погиб после столкновения его автомобиля с поездом, который также расчищал железнодорожные пути.

Сообщается, что ещё два человека погибли из-за снежной бури в штате Милуоки, однако подробностей об обстоятельствах их гибели не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, накануне мощный циклон «Стелла» обрушился на восточное побережье США и Канады. Синоптики не исключили выпадение снега глубиной до 50 см, а также предупредили, что снегопады могут вызвать подтопление некоторых районов.

Коммунальные службы крупных городов переведены на усиленный режим работы, в аэропортах Северной Америки отменены более семи тысяч авиарейсов. Из-за циклона в Нью-Йорке закрыта штаб-квартира ООН, была перенесена встреча президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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