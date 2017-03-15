Москва, 15 марта, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Москве обсуждали возможность поставок в Турцию систем противовоздушной обороны С-400, передаёт 15 марта газета «Известия».

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По сведениям издания, турецкая сторона выразила заинтересованность в покупке С-400 и пока приценивается к возможному контракту. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по словам которого Москва также не возражает против сотрудничества в этой сфере и стороны «будут продолжать разговор».

Отмечается, что на данный момент Анкара выясняет, в какой комплектации российские С-400 могут быть ей поставлены. В случае если договорённости в итоге будут достигнуты, оформлением заказа займутся профильные ведомства двух стран.

Как передавало ИА REGNUM, о желании закупить зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 в ноябре минувшего года сообщил министр обороны Турции Фикри Ышык. Причём, по его словам, переговоры по этому вопросу велись не только с Россией, но и с другими странами, у которых есть аналогичные системы.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что Анкара готова закупать в России оружие, в том числе С-400, в случае предоставления ей кредита. По его словам, переговоры на эту тему в настоящее время ведёт Министерство финансов.

10 марта в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых обсуждались как двусторонние отношения, так и международные проблемы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, и в частности в Сирии, сотрудничество в борьбе с терроризмом, снятие экономических ограничений между двумя странами.

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