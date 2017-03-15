Яунде, 15 марта, 2017, 03:53 — ИА Регнум. С конца января текущего года из плена группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе Камеруна и Нигерии были освобождены 5000 человек, передает Associated Press.

Frontera Нигерийские террористы

По словам представителя правительства Камеруна Иссы Чиромы Бакари, освободить всех пленников террористической группировки удалось благодаря совместным действиям армий Камеруна и Нигерии.

За последние месяцы военным удалось выбить боевиков из опорных пунктов в горах Мандара, расположенных на границе двух африканских государств. В результате нескольких рейдов была разрушена «резиденция» лидера «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакара Шекау и уничтожено несколько десятков боевиков.

«По меньшей мере 60 террористов было убито, 21 подозреваемый был арестован и помогает Камеруну и нигерийским военным в расследованиях, — сообщил Бакари. — Убежища повстанцев полностью разрушены… разрушен нефтяной склад и уничтожена фабрика по производству взрывчатки».

Представитель правительства Камеруна также сообщил, что все пленники нигерийских исламистов были доставлены в пункты временного размещения беженцев в Нигерии и Камеруне.

Напомним, за семь лет войны с нигерийской исламистской группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты более 20 тыс. человек, более 5 млн человек бежали из района озера Чад, охваченного войной, в другие провинции Нигерии, а также в соседние государства.

За последний год группировка была уничтожена в большинстве районов на северо-западе Нигерии, военную операцию против «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут совместное подразделение Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера.