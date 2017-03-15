Владивосток, 15 марта, 2017, 04:04 — ИА Регнум. В Приморье существенно уменьшилось обеспечение инвалидов средствами реабилитации, такую информацию получил региональный штаб ОНФ. Инвалид, обратившаяся к общественникам, считает, что обязанность, которая должна на постоянной основе исполняться за государственный счёт, сегодня частично переложена на плечи людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам представителя краевого штаба ОНФ Александра Фёдорова, далеко не все инвалиды могут в полной мере финансово обеспечить себя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

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К общественникам обратилась инвалид I группы из Владивостока. Женщина, прикованная к инвалидной коляске, указала на то, что сегодня практически наполовину сокращено обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья средствами реабилитации, в том числе и средствами личной гигиены. Инвалид сообщила, что людей отправляют за недостающим количеством товаров в аптеки, хотя денежные компенсации не покрывают их стоимость.

«Женщина является инвалидом с нерабочей группой, она лишена возможности финансово обеспечивать себя и фактически находится в безвыходном положении, — обозначил Александр Фёдоров. — Прежде, по её словам, средства реабилитации предоставлялись в полном объёме, задержки периодически возникали, но в целом система работала. Теперь же таких средств предоставляется явно недостаточно, а покупать их, оплачивая стоимость из собственного кармана, могут далеко не все».

На данный момент общественники ждут разъяснений от Фонда социального страхования Приморского края и местной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, доступность инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему остаётся одним из самых больных вопросов для Приморского края. По заявлению представителя регионального отделения «Российского союза женщин ВМФ» по Тихоокеанскому флоту, члена регионального штаба ОНФ Любови Рязапой, на территории субъекта в полной мере для инвалидов не обустроены ни пандусы, ни перила, ни направляющие для движения колясок.

По данным на конец 2016 года, устранить недостатки требовалось на 95 объектах, повторно должны были быть паспортизированы ещё 233 объекта, поскольку их пригодность подтверждена не была.