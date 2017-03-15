Кадуна, Нигерия, 15 марта, 2017, 03:10 — ИА Регнум. В нигерийском аэропорту обнаружено пять мешков, забитых деньгами, передает Associated Press.

(сс) bykst Мешок с деньгами

По сообщению Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, на стойке регистрации в международном аэропорту Кадуны полицией были обнаружены пять мешков, заполненных национальной валютой.

Представитель Комиссии Ибрахим Баппа сообщил, что обнаружить деньги удалось благодаря характерному аромату. В данном случае расхожее представление о том, что «деньги не пахнут», не сработало — найры были «свежие» и «хрустящие».

Общая сумма денежных средств в пересчете на доллары США составляет примерно $155 тыс. Пока неизвестно, кому они принадлежали и для чего предназначались.

Нигерия является крупнейшей экономикой Африки. При этом уровень теневой экономики и коррупции в африканской стране также один из самых высоких на континенте.

Так, бывший советник по национальной безопасности Самбо Дасуки в 2016 году был признан судом Нигерии виновным в «присвоении» $2,1 млрд, предназначенных для борьбы с группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бывшего министра нефтяной промышленности Нигерии Диензани Алиссон-Мадуэке, которая скрывается от правосудия в Лондоне, подозревают в краже еще больших сумм — по словам государственных обвинителей, за время ее руководства из казны «пропали» не менее $20 млрд нефтяных доходов.

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