Москва, 15 марта, 2017, 03:08 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 14 марта российской стороной зафиксирован лишь один случай нарушения режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск», — говорится в документе.

При этом турецкой частью представительства было зафиксировано десять нарушений в провинциях Деръа, Алеппо, Дамаск и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Аль-Каса и Сароджа провинции Дамаск. Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1345.

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Число населённых пунктов, освобождённых от формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки увеличилось до 173, под контроль правительственных войск перешло ещё 53,6 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3148 квадратных километров территории.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.