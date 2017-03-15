Пекин, 15 марта, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Первый полет китайского самолета-амфибии AG600 над сушей планируется осуществить в первой половине 2017 года, а по воде — во второй половине, заявил разработчик воздушного судна Китайская государственная авиационная компания (AVIC), передает 15 марта информационное агентство «Синьхуа».

«Синьхуа» Самолет-амфибия AG600

Будучи одного размера с американским самолетом Boeing 737, AG600 является крупнейшим в мире самолетом-амфибией, утверждает AVIC.

Длина самолета достигает 37 метров, а размах крыла — 38,8 метра. При этом максимальная взлетная масса составляет 53,5 тонны.

Самолет уже получил 17 разрешений на использование в различных сферах, включая тушение лесных пожаров и спасательные операции на море, передает издание.

Первый AG600 был собран в городе Чжухай на юге Китая в июле прошлого года и показан публике на авиасалоне Airshow China 2016.

Как утверждает ведущий разработчик самолета Хуан Линцай, «AG600 — это словно корабль, что умеет летать», ввиду его продвинутых аэродинамических и гидродинамических характеристик, а также современных антикоррозийных технологий.

Самолет способен зачерпнуть 12 тонн воды за 20 секунд и транспортировать 370 тонн воды за одну заправку топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолетом уже заинтересовался ряд стран, включая Новую Зеландию и Малайзию.

Стоит также отметить, что ранее стало известно о строительстве совместного китайско-американского предприятия по финальной сборке самолетов Boeing 737 и Boeing 737 MAX в китайском городе Чжоушань провинции Чжецзян.