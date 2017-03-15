Скопье, 15 марта, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Власти Македонии в одностороннем порядке продлили на один год действие безвизового режима для граждан России. Об этом сообщатся на странице посольства России в Македонии в социальной сети Facebook.

Preslav~commonswiki Охрид, Македония

«Правительство Республики Македонии приняло решение о продлении в одностороннем порядке безвизового режима для российских граждан ещё на один год — по 15 марта 2018 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для въезда на территорию Македонии российским гражданам достаточно иметь заграничный паспорт и страховку.

Такой порядок распространяется только на краткие поездки. Находиться на территории Македонии без визы можно не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда.

Исключение составляют граждане России, направляющиеся в Македонию с целью осуществления трудовой и предпринимательской деятельности, либо для получения образования — им по-прежнему потребуется получение визы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Македонии приняло решение о предоставлении в одностороннем порядке права безвизового въезда в страну для российских граждан без каких-либо дополнительных условий в марте 2015 года.