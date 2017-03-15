Нью-Йорк, США, 15 марта, 2017, 03:12 — ИА Регнум. Эксперты ООН заявляют, что правительство Южного Судана совершает насильственные депортации и «сгоны с земель» в отношении народностей нуэр и шиллук, передает Associated Press.

gije cho Южный Судан

Эксперт ООН Ясмин Сука из Уганды сообщила Совету по правам человека, что власти страны провели переселение 2000 представителей народности динка в район Верхнего Нила, которые «изгнали» местных жителей народностей нуэр и шиллук.

Также Сука сообщила, что в стране наблюдается «массовое увеличение» нарушений прав человека, продолжаются убийства по этническому признаку.

«Предполагаемые преступники по-прежнему занимают высокие политические и военные должности», — считает Сука.

Согласно официальным заявлениям правительства Южного Судана, поводом для действий в районе Верхнего Нила стали столкновения между самими представителями народностей шилук и нуэр в городе Вау-Шиллук.

По словам вице-президента Табана Денга, действия привели к «установлению мира», наибольшую роль сыграло решение о пересмотре внутригосударственных границ в Южном Судане.

«Я могу с уверенностью заявить, что возможность геноцида и этнических чисток уменьшилось», — заявлял Денг в прошлом месяце.

Напомним, кризис в Южном Судане обострился в июле 2016 года, после «бойни в Джубе» между войсками президента Сальвы Киира, представителя народности динка, и повстанцами Рика Мачара, представителя народности нуэр. В ходе столкновений погибли не менее 400 бойцов, число пострадавших мирных жителей до сих пор не подсчитано.