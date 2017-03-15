Москва, 15 марта, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Сбербанк с 15 марта вводит ограничения на выдачу наличных на Украине в связи со случаями порчи банкоматов и блокирования работы офисов организации, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Vidsich Сбербанк России в Киеве

Как сообщили в пресс-службе банка, лимит выдачи денежных средств через кассу будет составлет около $1,1 тысячи в сутки.

Ежедневный лимит на снятие наличных с карточного счёта составит $800-$2000 в зависимости от типа карты. Уточняется, что лимит на снятие средств с карт, выданных украинским отделением банка, будет действовать как на территории Украины, так и за её пределами.

Как передавало ИА REGNUM, за последнюю неделю на Украине было зафиксировано около трёх десятков случаев вандализма в отношении отделений и банкоматов Сбербанка. В разных регионах страны неизвестные заливают банкоматы монтажной пеной и заклеивают экраны и лотки надписями #RUSBANKOVER.

13 марта представители радикальных движений при участии депутатов Верховной рады забетонировали вход в отделение банка возле станции метро «Золотые ворота» в Киеве.

14 февраля в Нацбанке Украины заявили о готовности ввести санкции в отношении ПАО «Сбербанк» — дочернего отделения банка на украинской территории, если такое решение примут члены Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Основанием для этого послужила информация о том, что Сбербанк начал обслуживать граждан с паспортами Донецкой и Луганской народных республик в соответствии с указом президента России Владимира Путина о временном признании действительными этих документов.

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