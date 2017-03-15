Госдеп США надеется, что ООН ограничит мировую торговлю фентанилом
Нью-Йорк, США, 15 марта, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США, глава антинаркотического отдела Государственного департамента Уильям Браунфилд выразил надежду, что ООН «примет меры» для ограничения мировой торговли фентанилом, передает Associated Press.
Браунфилд, который дал интервью журналистам в кулуарах заседания Комиссии по наркотическим средствам ООН, заявил о необходимости «глобального отслеживания» рынка фентанила — тяжелого наркотического средства, которое является причиной сотен тысяч смертей в США.
По его словам, глобальное отслеживание фентанила — «это дополнительный инструмент в нашем «кейсе» инструментов… для контроля потока продукта».
В настоящий момент основным производителем фентанила в мире является Китай. Часть наркотика законно поставляется в США для нужд медицины, однако значительное количество фентанила незаконно проникает в США из Мексики. Как заявляет Браунфилд, «правительство Мексики также не в восторге от этой ситуации с наркотиками, как и правительство Соединенных Штатов».
Фентанил является опиоидным анальгетиком, имеющим ограниченное использование в медицине. Препарат внесен в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
Фентанил также используется в качестве наркотического средства, причем он токсичнее «классических» опиатов. Особенно опасен фентанил в смеси с производными морфина, в частности с героином.
По официальной информации, фентанил и его производные стали причиной 33 тыс. смертей в США в 2015 году и более 300 тыс. за последние 16 лет. Считается, что от передозировки фентанилом в апреле 2016 года скончался известный американский поп-исполнитель Принс.
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