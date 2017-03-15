Нью-Йорк, США, 15 марта, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США, глава антинаркотического отдела Государственного департамента Уильям Браунфилд выразил надежду, что ООН «примет меры» для ограничения мировой торговли фентанилом, передает Associated Press.

(сс) Yann Женева, ООН

Браунфилд, который дал интервью журналистам в кулуарах заседания Комиссии по наркотическим средствам ООН, заявил о необходимости «глобального отслеживания» рынка фентанила — тяжелого наркотического средства, которое является причиной сотен тысяч смертей в США.

По его словам, глобальное отслеживание фентанила — «это дополнительный инструмент в нашем «кейсе» инструментов… для контроля потока продукта».

В настоящий момент основным производителем фентанила в мире является Китай. Часть наркотика законно поставляется в США для нужд медицины, однако значительное количество фентанила незаконно проникает в США из Мексики. Как заявляет Браунфилд, «правительство Мексики также не в восторге от этой ситуации с наркотиками, как и правительство Соединенных Штатов».

Фентанил является опиоидным анальгетиком, имеющим ограниченное использование в медицине. Препарат внесен в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Фентанил также используется в качестве наркотического средства, причем он токсичнее «классических» опиатов. Особенно опасен фентанил в смеси с производными морфина, в частности с героином.

По официальной информации, фентанил и его производные стали причиной 33 тыс. смертей в США в 2015 году и более 300 тыс. за последние 16 лет. Считается, что от передозировки фентанилом в апреле 2016 года скончался известный американский поп-исполнитель Принс.

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