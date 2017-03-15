Кишинёв, 15 марта, 2017, 03:09 — ИА Регнум. На прошедшем в Миссии ОБСЕ в Кишиневе брифинге по итогам встречи вице-премьера по «реинтеграции» Молдавии Георгия Бэлана и главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева произошел скандальный инцидент на языковой почве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, ксенофобски настроенные молдавские журналисты потребовали от Бэлана не отвечать по-русски приднестровским журналистам.

Gov.md Заместитель премьер-министра Молдовы Георгий Бэлан

«Говорите по-румынски!» — в агрессивной манере потребовали молдавские журналисты, указав на то, что выступавший чуть ранее Игнатьев, мол, говорил по-русски. Молдавский чиновник, начавший было отвечать на заданный ему по-русски вопрос на русском языке, запнулся, попытался оправдаться, но в итоге перешел на румынский.

Воодушевленные «победой» молдавские журналисты не позволили приднестровским коллегам задавать другие вопросы, перебивая их и снова требуя от Бэлана общаться только по-румынски.

Лишь по завершении брифинга, когда большая часть молдавских журналистов свернули оборудование и стали покидать зал, приднестровские журналисты смогли отдельно задать свои вопросы молдавскому чиновнику.