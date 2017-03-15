Пекин, 15 марта, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Количество рабочих мигрантов из сельской местности достигло 282 млн человек к концу 2016 года, что выше на 4,24 млн человек по отношению к прошлому году, сообщает 14 марта информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР (МТРСО).

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Китай достиг значительного прогресса в защите прав и интересов рабочих мигрантов, заявил заместитель министра МТРСО Цю Сяопин.

Министерство помогло выделить 35 млрд юаней в помощь рабочим мигрантам. По словам Цю, министерство продолжить помогать рабочим мигрантам обосновываться в городах и открывать свой личный бизнес. Усилия будут направлены на обеспечение им равных с горожанами социальных условий.

Усилия государства позволили, по словам издания, уехавшим в город селянам получить доступ к ранее невиданным для них благам цивилизвации, включая качественное здравоохранение, пенсионные выплаты, пенсии и иные блага, имеющиеся у горожан.

В целях преодоления пропасти между нищей деревней и относительно благополучным городом. Власти постепенно устраняют расслоение между горожанами и жителями деревень.

Напомним, что Китай ведет активную борьбу с бедностью в рамках плана выведения страны в число стран со средним уровнем дохода населения к 2020 году. Так, по сообщениям официальных властей в 2016 году из состояния нищеты было выведено 12,4 млн человек, что превысило запланированный показатель в 10 млн человек на прошлый год.