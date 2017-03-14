Донецк, 15 марта, 2017, 01:52 — ИА Регнум. Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой целый ряд населённых пунктов Донецкой Народной Республики, вновь оказалась обесточена в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, передаёт «Донецкое агентство новостей».

Voda.dn.ua Донецкая фильтровальная станция

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, 14 марта Ясиноватский район был обстрелян ВСУ из танков, в результате чего получили повреждения линии электропередачи в районе Ясиноватского кладбища.

«В очередной раз остались без электропитания Донецкая фильтровальная станция, Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, в последний раз энергоснабжение на участке вблизи ДФС было нарушено 11 марта в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины. В зону отключения также попали Авдеевка и Авдевский коксохим.

При содействии Совместного центра по контролю и координации и ОБСЕ к утру 14 марта энергоснабжение удалось возобновить, однако ДФС не была запущена в работу. В руководстве ДНР заявили, что для запуска станции необходимо предоставление Киевом гарантий соблюдения режима тишины.

Донецкая фильтровальная станция, расположенная в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка, обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку, Красногоровку, Спартак, Авдеевку и Верхнеторецкое.