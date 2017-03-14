Иерусалим, 15 марта, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал показания в суде по иску, поданному против журналиста «Едиот Ахронот» Игала Сарны, передает Associated Press.

Kremlin.ru Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Претензии главы израильского правительства касаются сообщения журналиста в «Фейсбуке», в котором тот заявил, что Нетаньяху был избит женой Сарой. И не просто избит, а выброшен вспыльчивой супругой из машины на ходу.

«Все, что сообщил Сарна, является ложью, этого не было», — пояснил суду Нетаньяху.

В частности, израильский лидер пояснил, что «любой, кто знает что-либо о безопасности поездок, в курсе, что подобного не может произойти».

Сообщается, что Нетаньяху требует от журналиста компенсацию за клевету в размере $75 тыс.

Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху известна своим вспыльчивым характером. Как говорят в Израиле, жена премьер-министра Нетаньяху «влияет на государственные дела и мужа», известно о ее жестоком обращении с сотрудниками резиденции.

Так, в мае 2016 года бывший сотрудник резиденции премьер-министра выиграл в суде компенсацию около $25 тыс. — сотрудник смог доказать, что госпожа Нетаньяху заставила его вернуться на работу поздно ночью, потому что он «не смог правильно пожелать ей спокойной ночи».

В декабре 2016 года госпожа Нетаньяху несколько часов допрашивалась полицией по подозрению в «жестоком обращении» с сотрудниками администрации, а также растрате государственных средств на личные нужды. Расследование окончательно не завершено.