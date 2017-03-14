Пекин, 15 марта, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Руководитель камбоджийского антинаркотического Ке Ким Ян запросил у Китая помощь в борьбе против незаконного оборота наркотических веществ и лечении наркотической зависимости заявляет во вторник, 14 марта китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальное управление по борьбе с наркотиками Камбоджи (NACD).

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Председатель NACD Ке Ким Ян, являющийся также заместителем премьер-министра, сделал запрос во время совей встречи с директором управления по делам въезда и выезда при Министерстве общественной безопасности КНР Чжен Байганом, сообщает агентство.

«Заместитель премьер-министра запросил у китайской стороны установить инструменты по выявлению наркотиков на своих КПП на границе и аэропортах Пномпеня, провинциях Сиемреап и Сиануквиль», — говорится в пресс-релизе NACD.

Он также запросил наркотестеры, медикаменты для борьбы с наркотической зависимостью и обучающие материалы для органов по борьбе с наркотиками, добавил Ке Мин Ян.

По сведениям NACD, в Камбодже порядка 16 575 наркоманов. В связи с ростом наркомании, страна начала полугодовую антинаркотическую кампанию с начала текущего года. Согласно последним докладам МВД страны, власти арестовали 4 823 подозреваемых, связанных с наркотиками за первые два месяца кампании.

Как утверждается, количество задержанных за это время превысило половину всех задержаний людей в рамках борьбы с наркотиками за весь 2016 год.

Напомним, что 6 марта текущего года прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и короля Камбоджи Норомома Сиамони, где было достигнуто солидарное мнение двух сторон о необходимости усиления сотрудничества по ключевым проектам и улучшении координации в многосторонних отношениях.