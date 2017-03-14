Москва, 15 марта, 2017, 01:36 — ИА Регнум. В 2016 году произошло рекордное количество авиапроисшествий за последнюю четверть века. Об этом говорится в отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

Сообщается, что за минувший год в гражданской авиации стран-участниц Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства произошло 63 авиапроисшествия, в том числе 28 катастроф, в которых погибли 74 человека.

В коммерческой авиации имели место 28 авиапроисшествий, в том числе 11 катастроф, в которых погибли 44 человека. В авиации общего назначения — 35 авиапроисшествий, из них 17 катастроф, в которых погибли 30 человек.

«Таким образом, следует констатировать, что 2016 год установил печальный «рекорд» по количеству авиационных происшествий и по количеству расследований, проведённых МАК за прошедшие 25 лет, а наметившаяся в последние годы тенденция к росту уровня безопасности полётов в коммерческой авиации была прервана», — говорится в отчёте.

При этом отмечается, что по предварительной оценке, около 94% всех авиационных происшествий, имевших место в 2016 году, было обусловлено человеческим фактором.

Среди других причин авиапроисшествий называются ошибочные или неграмотные действия экипажа при пилотировании, потеря контроля за положением воздушного судна при попадании в неблагоприятные метеоусловия, недостаточная подготовка пилотов, управление воздушным судном в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, в отчёте МАК отмечается, что в авиации общего назначения продолжают эксплуатироваться воздушные суда с просроченным сертификатом или при полном отсутствии такового, а контроль за поддержанием лётной годности зарегистрированных воздушных судов и законностью выполнения полётов частными пилотами со стороны уполномоченных органов «как и в прошлые годы неэффективен и недостаточен».

Подчёркивается также, что большинство выводов и рекомендаций МАК по обеспечению безопасности полётов, направляемые по итогам расследований в уполномоченные органы стран-участниц соглашения, «даются повторно, а некоторые из них — уже в течение ряда лет».