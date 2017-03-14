Париж, 15 марта, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Прокуратура Франции начала предварительное расследование по делу о коррупции, в котором может быть замешан кандидат в президенты, бывший министр экономики Эммануэль Макрон, передает Associated Press.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

По информации следователей, в 2016 году Макрон участвовал во французском мероприятии в рамках Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. При этом организацией мероприятия занималась медиагруппа Havas, которая получила право на его проведение без конкурса.

В данный момент претензии прокуратуры сосредоточены на государственной организации Business France и Havas, однако причастен к коррупционной схеме может оказаться и бывший министр экономики.

Напомним, один из основных соперников Макрона на грядущих выборах, кандидат от Республиканцев, бывший премьер-министр Франсуа Фийон, уже лишился доверия избирателей из-за коррупционного скандала с «фиктивным трудоустройством» его жены и детей.

Преступление пока не доказано, однако публикации хода расследования в СМИ стали причиной резкого падения рейтингов консервативного кандидата — Фийон, который был лидером рейтингов избирателей, сейчас находится на третьем месте.

На данный момент лидерами рейтингов избирателей являются Эммануэль Макрон и глава «Национального фронта» Марин Ле Пен. Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля. Второй тур назначен на 7 мая.