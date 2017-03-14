Вашингтон, 15 марта, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Российский программист Марк Вартанян был экстрадирован из Норвегии в США, где ему предъявлено обвинение в киберпреступлениях, передаёт телеканал RT.

(сс) George Hodan Арест

Как сообщили в Минюсте США, гражданина России экстрадировали ещё в декабре 2016 года, а 14 марта он предстал перед судом. Вартаняна обвиняют в разработке вредоносной программы Citadel.

В пресс-релизе американского ведомства Вартанян назван «видным игроком, участвовавшим в разработке, совершенствовании, поддержке и распространении вредоносных программ из арсенала криминального подполья». При этом указывается, что его арест «ослабил возможности киберпреступных групп».

Как сообщало ИА REGNUM, программист Марк Вартанян, выступавший под ником Kolypto, был задержан в Норвегии в сентябре 2015 года по подозрению в сотрудничестве с хакерами, которые, по данным ФБР, продавали программу для взлома компьютеров.

По сведениям американских властей, Вартанян распространял в сети файлы, необходимые для установки вируса Citadel и управления чужими устройствами.

В ноябре 2016 года Минюст Норвегии принял решение выдать российского гражданина властям Соединённых Штатов.

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