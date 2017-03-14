Пекин, 15 марта, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Вице-премьер Китая Ван Ян с 16 по 19 марта посетит с официальным визитом Филиппины по приглашению правительства республики, заявил представитель МИД КНР во вторник, 14 марта, передает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Пресс-служба Президента России Вице-премьер Китая Ван Ян

Во время своего визита Ван встретится с президентом Филиппин Родриго Дутерте, а также проведет ряд переговоров с экономическим руководством страны, заявил представитель китайского иностранного ведомства Хуа Чуньин во время своей очередной пресс-конференции.

Ван также примет участие в церемония открытии года сотрудничества Китая-АСЕАН в сфере туризма и выступит с речью на Китайско-Филиппинском экономическом и торговом форуме, передает агентство.

Визит Вана призван продвинуть стратегическое сотрудничество во имя развития и мира между двумя странами на новый уровень.

Напомним, что несмотря на наличие территориальных споров между двумя странами в Южно-Китайском море вокруг островов Спратли, Филиппины продолжают курс на выстраивание более тесных отношений с Китаем. Это проявляется в том числе и в дружественной риторике президента Филиппин Родриго Дутерте, который за последнее время, с момента его избрания главой страны летом 2016 года, неоднократно заявлял о своем намерении набрать дистанцию с США в пользу более тесных связей с Россией и Китаем.