Москва, 15 марта, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко опроверг информацию о том, что он возглавит российскую миссию при ООН, передаёт «Коммерсантъ».

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«Не верьте слухам», — сказал дипломат в комментарии изданию.

О том, что Кремль рассматривает кандидатуру Александра Грушко в качестве кандидата на должность постпреда России при ООН, 14 марта СМИ со ссылкой на источники.

Эту информацию ранее не подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о том, определился ли Кремль с кандидатурой нового постпреда при ООН, он ответил: «Пока нет».

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

24 февраля Виталий Чуркин был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Указом президента России Владимира Путина дипломат был награждён орденом Мужества (посмертно).