Ставрополь, 15 марта, 2017, 00:53 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае за февраль 2017 года цены на товары и услуги в крае выросли на 0,3%. При этом больше всего подорожали услуги — на 0,9%. Рост на продовольственные товары составил 0,2%, непродовольственные товары подорожали на 0,02%.

Так, проезд в троллейбусе подорожал на 20%, в городском муниципальном автобусе — на 3,9%, в автобусе — на 12,5%, в маршрутном такси — на 11,1%. Стоимость проезда в плацкартном и купейном вагонах поезда дальнего следования выросла на 11,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищном фондах увеличилось на 2,7%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ — на 3,5%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю в конце февраля 2017 года выросла на 0,07% и составила 3460,4 рубля в месяц.

Больше всего подорожали яблоки на 4,9%, лук репчатый и чеснок — на 3,7%. На 3,3% подорожал творог жирный, на 1,2−1,6% — сырки творожные, глазированные шоколадом, кисломолочные продукты и сметана. Стоимость молока питьевого, йогурта увеличилась на 0,5−0,6%.

Куры, субпродукты и полуфабрикаты мясные подорожали на 0,2−0,3%, свинина и говядина, колбасы и кулинарные изделия из птицы — до 1,6%. Виноград и лимоны — на 2,7 — 3%, помидоры свежие, морковь, бананы — на 1,3−1,7%.

Кроме того, на 11% подорожало мороженое, на 2,5% — кофе в зернах и молотый, на 1,6% — растворимый кофе, на 1,1% — вермишель.

Вместе с тем, незначительно подешевели подсолнечное масло, сливочное масло, сыры, молоко сгущенное, окорочка куриные (на 0,2%), консервы мясные (на 1,5%), огурцы (на 7,1%), капуста (на 1,9%), апельсины (на 5,5%).

Значительно подешевели яйца — на 8,5%, мука стала дешевле на 1,6%, рис шлифованный — на 1,5%, крупа манная — на 1,2%.

Из непродовольственных товаров дороже теперь стоит пальто женские демисезонные, ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, кроссовые туфли для детей, шампунь, тюль, полотно гардинное, ткани шелковые и шерстяные, печь микроволновая (на 2−4%); велосипед для школьников и дорожный для взрослых (на 5,5−6,4%).

Стоимость еженедельной газеты в розницу увеличилась на 10,7%. В то же время снизились цены на плиту бытовую, машину швейную, электрочайник, миксер, блендер, электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем (до 3,5%).