Москва, 15 марта, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Власти Болгарии в целях привлечения большего числа туристов из России обсуждают изменения визовой политики в отношении российских граждан. Об этом рассказал посол Болгарии в Москве Бойко Коцев в ходе круглого российско-болгарского стола, состоявшегося в рамках выставки «Интурмаркет-2017», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В частности, власти Болгарии рассматривают вопрос о снижении стоимости визового сбора для граждан России в целом и об освобождении от такого сбора российских детей в возрасте до 16 лет, сообщил Коцев.

Кроме этого, прорабатывается ряд мер для снижения цен на авиабилеты, которые, по словам посла, являются на сегодняшний день неоправданно дорогими из-за монополизма одного авиаперевозчика.

Бойко Коцев подчеркнул, что всё это может стать лишь одной их составляющих целого комплекса мер, направленных на привлечение российских туристов на болгарские курорты.

Министр туризма Болгарии Стела Балтова, выступая на круглом столе, отметила, что российские граждане занимают четвёртое место по численности среди всех туристов, посещающих Болгарию. «Россия — стратегический генерирующий рынок для туриндустрии Болгарии, целые крупные отельные комплексы работают только на приём туристов из России», — сказала она.

Министр также сообщила о росте потока отдыхающих из России в минувшем году. По его словам, за 2016 год Болгарию посетило 584 тысячи российских туристов, что на 19% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне осложнения отношений между Москвой и Софией и присоединения Болгарии к санкциям против России, а также с началом падения курса российского рубля число российских туристов в Болгарии стало серьёзно сокращаться.

В зимний туристический сезон 2015 года, по подсчётам туроператоров, горнолыжные курорты Болгарии недосчитались примерно пятой части российских туристов, а летом того же года число отдыхающих из России на болгарском Черноморском побережье сократилось почти на 30% по сравнению с традиционным показателем.

Туроператоры отмечали, что многие из российских туристов, прежде посещавших Болгарию, предпочли для отдыха другие страны. Часть традиционного болгарского турпотока оттянул на себя и присоединившийся к России Крым.

В 2016 году Болгария снизила стоимость оформления виз для российских граждан, начала выдавать трёхлетние мультивизы, а также сократила сроки рассмотрения документов на визу до двух дней.