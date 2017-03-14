Вашингтон, 15 марта, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Министр обороны Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встретился с президентом США Дональдом Трампом, 14 марта сообщает Reuters.

Mazen AlDarrab Министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд

Переговоры состоялись в Овальном кабинете Белого дома. Ожидается, что обсуждение затронет экономические взаимоотношения между двумя странами, войну в Йемене и действия, направленные на прекращение войны в Сирии.

Напомним, встреча Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии состоялась впервые после инаугурации президента США 20 января.

В конце прошлого года бывший президент США Барак Обама приостановил продажу высокоточного оружия Саудовской Аравии.

Официальные представители США заявили, что Трамп рассматривает возможность снятия запрета на продажу высокоточного оружия Саудовской Аравии, включая продажу систем наведения компании Raytheon Co.

Raytheon Co. является производителем крылатых ракет «Томагавк» и разработчиком ЗРК «Пэтриот».