Вашингтон, 15 марта, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Американский сенатор от штата Нью-Гэмпшир Жанна Шахин призвала расследовать деятельность российского телеканала RT, сообщает журнал Politico.

U.S. Department of Agriculture Американский сенатор от штата Нью-Гэмпшир Жанна Шахин

По мнению Шахин, «есть веские основания полагать, что RT News … в координации с российским руководством, распространяет дезинформацию и подрывает демократический процесс».

Кроме того, Жанна Шахин считает необходимым принять новый закон, ужесточающий регистрацию иностранных агентов, к которым сенатор относит и RT News.

Шахин настаивает, что Министерство юстиции США должно провести расследование в отношении RT News и подчеркивает, что её законопроект даст нужные полномочия для затребования у RT News документации и выяснения, перед кем и каким образом RT отчитывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецкомитет Палаты представителей США по разведке 20 марта проведёт первые слушания, посвящённые заявлениям в Вашингтоне о вмешательстве России в президентскую кампанию в США.