Киев, 15 марта, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса «Евровидение», отреагировал на претензии украинских властей к певице Юлии Самойловой, которая будет представлять Российскую Федерацию на конкурсе. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 марта, исполнительный директор конкурса Юн Ула Санн.

Matvey.ru Юлия Самойлова

«Со стороны Европейского вещательного союза претензий к российской делегации нет, дело за решением украинской власти», — сказал Юн Ула Санн. Тем самым он дал понять, что решение о допуске Самойловой к конкурсу остается за Киевом.

Напомним, 12 марта стало известно, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве, будет представлять певица Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning».

Министерство иностранных дел Украины назвало выбор представительницы России «провокацией» в связи с тем, что в 2015 году певица посещала Крым. В Киеве сразу же зазвучали заявления о том, что Юлию Самойлову не следует пускать в страну.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что российскую певицу Самойлову следует допустить к участию в конкурсе «Евровидение» на территории Украины, но при этом привлечь её к ответственности за посещение Крыма.

Как считает Геращенко, отказ пускать Юлию Самойлову на Украину будет использован для «раздувания ненависти» против киевских властей: «Мол, смотрите, девушку с ограниченными физическими возможностями, певицу не пускают в Украину, не давая ей достойно представить Россию на европейском песенном конкурсе».

Российские власти призвали не политизировать песенный конкурс «Евровидение».