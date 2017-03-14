Организаторы «Евровидения» заявили, что у них нет претензий к Самойловой
Киев, 15 марта, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз, который является организатором песенного конкурса «Евровидение», отреагировал на претензии украинских властей к певице Юлии Самойловой, которая будет представлять Российскую Федерацию на конкурсе. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 марта, исполнительный директор конкурса Юн Ула Санн.
«Со стороны Европейского вещательного союза претензий к российской делегации нет, дело за решением украинской власти», — сказал Юн Ула Санн. Тем самым он дал понять, что решение о допуске Самойловой к конкурсу остается за Киевом.
Напомним, 12 марта стало известно, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве, будет представлять певица Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning».
Министерство иностранных дел Украины назвало выбор представительницы России «провокацией» в связи с тем, что в 2015 году певица посещала Крым. В Киеве сразу же зазвучали заявления о том, что Юлию Самойлову не следует пускать в страну.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что российскую певицу Самойлову следует допустить к участию в конкурсе «Евровидение» на территории Украины, но при этом привлечь её к ответственности за посещение Крыма.
Как считает Геращенко, отказ пускать Юлию Самойлову на Украину будет использован для «раздувания ненависти» против киевских властей: «Мол, смотрите, девушку с ограниченными физическими возможностями, певицу не пускают в Украину, не давая ей достойно представить Россию на европейском песенном конкурсе».
Российские власти призвали не политизировать песенный конкурс «Евровидение».