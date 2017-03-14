Уфа, 15 марта, 2017, 00:10 — ИА Регнум. В Башкирии неоднозначную реакцию определенного сегмента общественности и экспертного сообщества вызвало назначение новым генеральным директором ГУП «Телерадиокомпания (ТРК) Башкортостан» Рустама Зарафутдинова, бывшего пресс-секретаря полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Часть опрошенных ИА REGNUM экспертов считает, что приход нового руководителя — это не более чем рокировка или рабочий момент. Высказывались мнения о «варяжестве» Зарафутдинова и недостаточном знании им «культуры региона». Часть собеседников выдвигает на передний план финансовую составляющую кадровой перестановки.

Tv-rb.ru Башкирское спутниковое телевидение (символ канала)

ТРК объединяет телеканал Башкирское спутниковое телевидение (БСТ), радиостанцию «Спутник ФМ» и другие радио‑ и телеканалы. С 2011 года ТРК руководил Галим Якупов, 11 марта он был назначен замруководителя Агентства по печати и СМИ республики, где будет курировать электронные СМИ. 13 марта Рустам Зарафутдинов был представлен коллективу ТРК сразу несколькими высокопоставленными чиновниками. Как отмечают очевидцы, на встрече пока не прозвучало заявлений о грядущей реорганизации предприятия и сокращениях.

Как утверждают отдельные местные СМИ, кадровая перестановка «взбудоражила общественность республики». С данным мнением не спешат согласиться те, кто редко смотрит или не смотрит канал. «Конкретные цифры о зрительской аудитории прежним руководством канала не приводились на протяжении нескольких лет, — выражает свое мнение уфимец Михаил Еленин. — Известно, что БСТ смотрят на селе чаще, чем в городах республики. Если смена руководства БСТ и всей ТРК кому-то и интересна, то это совершенно определенные группы и слои, либо политизированные, либо проявляющие интерес к определенным передачам, либо сами делающие эти передачи. Первому встречному на улицах Уфы эта тема вряд ли интересна, и второму тоже».

Социолог Ильгиз Султанмуратов склонен видеть в назначение Зарафутдинова «определенный сигнал». «Достижениями БСТ являются интересные семейные, детские, национально-культурные, познавательные передачи, — полагает эксперт. — Большие сомнения у профессионалов и простых зрителей вызывает способность, а главное желание Зарафутдинова сохранить и развить все это. Все достаточно прозаично, за многими перестановками сегодня стоят определенные финансовые интересы». Как считает Султанмуратов, «нависает угроза над будущим уникального телеканала».

Общественный деятель Азамат Галин поделился соображениями, в чём эта угроза выражается. «Назначение Зарафутдинова может привести к тому, что ТРК будет реорганизован в АО, а потом приватизирован, — считает Галин. — ТРК обладает не только немалым имуществом, но и лицензиями на использование радиочастот. Стоимость активов ТРК измеряется миллиардами, даже десятками миллиардов рублей. В штате компании около 700 человек».

В случае реорганизации ТРК, подчеркнул Галин, республика лишится собственности, приобрести которую потом не сможет из-за нехватки средств. «ТРК способна приносить прибыль, это то, что у нас пока ещё осталось, и реорганизация ТРК будет преступлением перед следующими поколениями жителей республики».

Политолог Дмитрий Михайличенко не склонен драматизировать. «На мой взгляд, приход нового руководителя на Башкирское спутниковое телевидение — это не более чем рабочий процесс, — уверен эксперт. — Представляется, что БСТ имеет важное социокультурное значение для жителей республики, но не стоит здесь излишне этнизировать этот вопрос. Полагаю, что руководство республики также заинтересовано в том, чтобы сохранить ту социокультурную компоненту, которую транслирует БСТ. И даже если канал и его работа будут переформатированы — задача сохранения культурного наследия региона для республиканского телевидения останется прежней».

По мнению политика Максима Божко, осуществленная рокировка в руководстве ГТРК «Башкортостан» является комбинацией в своей основе вполне рациональной и осмысленной. «На протяжении последних шести лет не было продемонстрировано амбиций в разработке нового видения развития медиаконтента, и концептуально все двигалось по накатанной колее, в то время, когда другие телекомпании и медиапространство в целом качество содержания эфира наращивали, — отметил эксперт. — В свете этого приглашение Рустама Зарафутдинова, уже продемонстрировавшего таланты креативного руководителя в филиале ВГТРК «Россия», дает основания для оптимизма. На посту руководителя пресс-службы полпреда президента в Приволжском федеральном округе у Зарафутдинова было время для того, чтобы системно познакомиться с опытом работы СМИ регионов ПФО, выйти на новый уровень компетенции в понимании политических реалий, переосмыслить свой опыт как креативного директора и на этой расширенной базе сформировать новое видение концепции развития контента ГТРК «Башкортостан».

Этнолог, эксперт Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN Ильдар Габдрафиков при общем положительном отношении к программам БСТ высказал ряд своих пожеланий.

«У среднестатистического зрителя БСТ есть вопросы к качеству и содержанию отдельных передач. Например, в некоторых выпусках передач об «исторической среде» отдельные факты подавались тенденциозно, что, мягко говоря, не способствовало укреплению межнациональных отношений в республике, — констатировал эксперт. — Надеюсь, новый руководитель более внимательно будет относиться к новым выпускам этой передачи. Есть пожелания, чтобы появились (были восстановлены) культурно-просветительские передачи не только на башкирском, но и на татарском, чувашском, марийском языках».

По мнению собеседника агентства, таким большим и сложным учреждением, безусловно, непросто управлять, здесь «нужен подготовленный высокопрофессиональный менеджер, который не только может делать хорошие передачи и материалы, но и умеет управлять сложившимся творческим коллективом».

Рустам Зарафутдинов родился в 1982 году. С 2006 года работал в ГТРК «Башкортостан». С июня 2015 года возглавлял пресс-службу полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.